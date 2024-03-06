Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили драку за прибыльную точку у рынка

Во Владивостоке продавцы тюльпанов в преддверии 8 марта устроили жесткую драку у рынка. Не поделили торговцы прибыльную точку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, конфликт разгорелся на улице Борисенко. Мужчины оба хотели именно там перед праздником продавать цветы, но делить козырное место с конкурентом не желали. Мирно решить спор у них не вышло, поэтому в ход пошли кулаки. А затем один из продавцов и вовсе достал из машины пистолет.

Разнять торговцев пыталась пожилая женщина, но у нее ничего не получилось. Из-за драки владельцы соседних киосков поспешили вызывать полицию. Но правоохранители не приехали. В итоге мужчинам все-таки удалось уладить конфликт самостоятельно. Однако, о чем именно договорились жители Владивостока, неизвестно.

Ранее в Ленобласти пару задержали за избиение мужчины до смерти и убийство подруги. Как стало известно, фигуранты уголовного дела устроили застолье с друзьями, и в ходе него произошел конфликт, который закончился жестокой расправой.