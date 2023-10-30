В состоянии свердловчанки, которую бойфренд прибил к доске и поджег, произошли изменения

Жительница Екатеринбурга, ставшая жертвой своего бойфренда, который пытался с ней расправиться, пришла в сознание. Однако ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, спустя несколько дней после поступления в больницу женщина очнулась. Сейчас она уже может принимать самостоятельно легкую пищу. Она круглосуточно находится под присмотром врачей. Наблюдается стадия регресса.

Напомним, что в медицинское учреждение россиянка попала после нападения возлюбленного, от которого хотела уйти. Это ему не понравилось, и он решил расправиться с женщиной. Он избил ее, прибил ноги к доске, облил бензином, а после поджег. Правда, почти сразу потушил. Затем он затолкал жертву в машину, намереваясь увезти ее в лес и там убить. Однако по дороге пострадавшая смогла выхватить руль и устроить аварию, что в итоге спасло ей жизнь.

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