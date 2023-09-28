Во Владивостоке ищут мужчину, который напал на четвероклассника и тащил за гаражи

Во Владивостоке неизвестный мужчина напал на четвероклассника и хотел затащить его за гаражи. Злоумышленника сейчас активно ищут. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло вечером 27 сентября. Известно, что мужчина схватил ребенка за руку и потащил за гаражи. Люди боятся представить, что пришло на ум взрослому человеку. Мальчику удалось отбиться, он убежал. Отмечается, что школьник не пострадал физически, но морально, скорее всего, очень подавлен.

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что правоохранители ищут незнакомца. В соцсетях появился предполагаемый портрет нападавшего – на вид ему 50-60 лет, он с седой бородой. Был одет в голубые джинсы и черную толстовку.

Напомним, что ранее похожий случай произошел в районе Седанки. Там незнакомец пытался утащить третьеклассницу в лесной массив. К счастью, девочку успели спасти прохожие, которые отвели ребенка в школу.

Ранее мы писали о том, что дворник-мигрант изнасиловал 12-летнюю школьницу в поселке Ромашки. В полицию обратилась мать семиклассницы. Жительница Ленобласти заявила, что зимой дворник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Как выяснилось, несколько дней назад он вновь пригласил девочку к себе в гости, применил физическую силу и изнасиловал ее.