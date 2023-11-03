Школьник с пневматическим пистолетом наводит ужас на целую многоэтажку

Жители Екатеринбурга пожаловались правоохранителям на несовершеннолетнего, который разбивает стены и стреляет по окнам из пневматического пистолета. По словам людей, мама четвероклассника за ним не следит.

Жильцы многоэтажки, которые больше всего пострадали от действий малолетнего хулигана, поделились с журналистами своей историей. Они рассказали, что мама школьника пьет с некими знакомыми, а ребенок предоставлен сам себе, передает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Мальчик ходит с пистолетом, стреляет по окнам, разносит подъезды. При этом никто на него не реагирует — ни опека, ни УК, ни участковый. Журналисты попросили представителей МВД прокомментировать поведение юного хулигана. Полицейские заявили, что в ходе проверки у того был изъят пистолет, не являющийся боевым, а мать мальчика привлекли к ответственности.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина устроил дебош в магазине. При этом он ранил одного из посетителей ножом.