В Ленобласти 4-летний мальчик утонул в водоеме во время кормления гусей

В Ленобласти погиб четырехлетний мальчик. Ребенок утонул, когда кормил гусей на прогулке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, 27-летняя мать решила повести маленького сына в СНТ «Озерное» Выборгского района. Они наблюдали за птицами, пока в какой-то момент женщина не отвлеклась. Когда же она нашла мальчика, он был уже в воде.

Мать достала несовершеннолетнего из водоема и вместе с мужем отнесла его на станцию скорой помощи. Однако попытки реанимировать ребенка не увенчались успехом. Он скончался.

После случившегося обоих родителей погибшего малыша задержали. Возбуждено сразу два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и оставлении ребенка в опасности. Выяснилось, что у женщины с мужчиной не было регистрации в России. Мать умершего мальчика находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Сочи шестилетний мальчик вспорол живот на корте для тенниса и умер.