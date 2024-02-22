Во Владимире учитель избил школьника во время урока из-за нарушения дисциплины

Во Владимире учитель ударил несколько раз 14-летнего школьника во время урока. Поводом послужило несоблюдение мальчиком правил поведения на занятии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Появилась информация, что 21 февраля в одной из школ города педагог избил ученика седьмого класса. Агрессию сотрудника образовательного учреждения вызвало то, что подросток нарушал дисциплину в классе. После случившегося информацию о насилии распространили в Сети, и об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

В связи с избиением ребенка организована проверка. Сообщается, что следственное управление уже побывало в школе – был произведен осмотр места, а также опрошено руководство для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Москве третьеклассник внезапно умер на уроке английского языка. Отмечалось, что ему стало плохо, он задыхался, а после потерял сознание. Реанимировать его пытались и школьная медсестра, и бригада скорой помощи. Однако ничего не помогло. Ребенок страдал из-за проблем со здоровьем, поэтому был на очно-заочном обучении.