Участника шоу «Место под солнцем» избили в столичном ресторане

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте, в результате которого пострадал 23-летний участник шоу «Место под солнцем» Руслан Алиханов. Молодого человека избили в одном из московских ресторанов, передает Telegram-канал Mash.

В день происшествия финалист музыкального проекта отдыхал в заведении на Новинском бульваре в центре столицы. Там между молодым человеком и одним из посетителей ресторана завязалась перепалка, которая позже переросла в драку. В результате выяснения отношений на кулаках Алиханов получил побои. На место конфликта были вызваны стражи порядка. Они задержали всех участников драки и отвезли в отделение.

В ходе разбирательства пострадавший участник шоу «Место под солнцем» написал заявление на обидчика. Правоохранители организовали по факту случившегося проверку.

Ранее в Москве мужчина избил и ограбил девушку-косметолога. Злоумышленник отнял у жертвы 20 тыс. рублей и три гаджета.