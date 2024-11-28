В Егорьевске двухлетний ребенок убежал из сада без верхней одежды в мороз

В Егорьевске Московской области двухлетний мальчик сбежал из детского сада. Ребенок был без верхней одежды в мороз.

Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, после завтрака дети пошли в игровую комнату. Там их осматривала медсестра. После этого воспитатель стала собирать детей на прогулку – одного ребенка не оказалось.

Появилось видео, на котором ребенок вышел через открытую дверь на территорию сада, а затем через калитку – за забор.

Гуляющего без куртки мальчика заметил прохожий. На улице в тот день было минус 4. Мужчина пытался заговорить, но ребенок не мог внятно ответить в силу возраста. Тогда он набросил на детсадовца куртку и отвел в теплое место, оттуда вызвал полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура региона начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае мать обвинила воспитателей сада в истязании сына электрошокером.