Во Владикавказе сотрудник МЧС погиб при попытке снять кошку с дерева

Во Владикавказе погиб сотрудник МЧС. 38-летний спасатель пытался снять кошку с дерева и сорвался с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 28 февраля утром мужчина выехал на вызов в детский сад. Ему рассказали, что кошка забралась на дерево и не смогла спуститься самостоятельно. Спасатель попытался снять животное, но не смог удержать равновесие и упал.

Отмечается, что сотрудник МЧС погиб на месте. Детей пока не выпускают на улицу.

Скончавшийся спасатель был спортсменом, участвовал в соревнованиях от пожарно-спасательной части. В МЧС он проработал 13 лет.

Ранее стало известно, что в Сочи усыпили двух хаски, которые разорвали лицо девятилетнему мальчику. Напомним, что собаки набросились на ребенка, когда он возвращался из школы домой. После случившегося его госпитализировали с тяжелыми ранами и подключили к ИВЛ.