Во рту, желудке, печени и почках: что нашли в организме убитой 16-летней школьницы в Каменске-Уральском

Стали известны результаты экспертизы по делу убитой 16-летней школьницы в Каменске-Уральском. Специалисты выявили в организме следы кофеина.

Вещество нашли во рту, желудке, печени и почках девочки. Это связано с тем, что в день пропажи она употребила три банки энергетика.

Следов лекарств, наркотиков или спиртного не выявлено, пишет сайт Kp.ru, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

В крови и головном мозге также не нашли следов горючего газа: пропана, бутана или изобутана.

Подросток умерла 8 августа, когда направлялась домой через лесополосу. Обвиняемым по делу проходит 34-летний стропальщик. На стадии предварительного следствия он заявлял, что схватил девочку за руку и потащил в сторону лесополосы, а когда она начала кричать, задушил.

Ранее сообщалось, что тело девочки придется извлечь из могилы для проведения глубокой экспертизы.