Назначена более глубокая экспертиза: тело погибшей 16-летней школьницы придется эксгумировать

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать гибель 16-летней школьницы в Каменске-Уральском. По словам отца девочки, тело несовершеннолетней, возможно, придется эксгумировать для проведения дополнительных экспертиз, передает E1.RU.

Мужчина, чью дочь обнаружили мертвой в лесополосе, рассказал журналистам о ходе расследования ее гибели. Оказалось, что для более глубокой экспертизы, направленной на установление причин смерти школьницы, не хватает материала. В связи с этим, возможно, потребуется извлечь тело похороненной девочки из могилы. О каких анализах идет речь — пока не уточняется.

Школьница погибла 9 августа при возвращении из Екатеринбурга в родной Каменск-Уральский. Она вышла на железнодорожной станции и отправилась домой. Позже ее труп обнаружили в лесополосе. По подозрению в убийстве девочки задержали велосипедиста. Однако мужчина по-прежнему отрицает свою вину.

Ранее мать велосипедиста, ставшего фигурантом уголовного дела об убийстве школьницы, озвучила свою версию случившегося. По ее мнению, сын просто проезжал мимо девочки в тот роковой вечер.