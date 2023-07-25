Во многих местах повреждена кожа, сломаны кости носа: бабушка раскроила лицо внучке электропилой

В Татарстане девочке раскроило лицо электропилой во время заготовки дров. Она помогала 66-летней бабушке, но в какой-то момент пила соскочила и лезвие угодило ребенку в лицо.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 июля в СНТ Лаишевского района. Бабушка и ее внучка пилили дрова, девочка придерживала полено.

Когда пила соскочила, лезвие угодило ребенку в лицо. В результате восьмилетней девочке разрезало переносицу и повредило кожу и мышцы лица во многих местах. У девочки сломаны кости носа и глазная орбита.

Ее госпитализировали, врачи наложили швы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Чеченской республике бабушка связала внука, сломавшего все саженцы. Женщина снимала все на камеру, чтобы потом пожаловаться отцу. Бабушка даже хотела оставить ребенка без воды и еды.