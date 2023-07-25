Связала по рукам и ногам: бабушка хотела оставить внука без еды и воды из-за сломанных саженцев

В Чеченской республике пенсионерка связала руки и ноги внука, а потом снимала все происходящее на камеру, чтобы пожаловаться на поведение мальчика его отцу. Оказалось, что ребенок сломал саженцы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На видео можно заметить, как связанный мальчик сидит на стуле, а в это время его бабушка говорит, что покажет все отцу. Пожилая женщина разозлилась из-за того, что внук сломал во дворе все саженцы. Она даже хотела в качестве наказания оставить ребенка сидеть без еды и воды.

Прокуратура Чеченской республики уже начала проводить проверку по факту нарушения прав малолетнего.

Ранее мы писали, что в водохранилище в Мытищах мужчина обнаружил тело 25-летнего парня. К ноге молодого человека наручниками была пристегнута 16-килограммовая гиря. Стражи правопорядка установили личность погибшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве.