Во имя чувств: москвич попытался отрезать половой орган ради возлюбленной

В Москве мужчина почти отрезал себе половой орган, чтобы удержать возлюбленную. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все случилось 4 сентября. 36-летняя женщина сказала 39-летнему мужчине, что намерена закончить их романтические отношения. В ответ на это он заявил, что без нее ему не нужно мужское достоинство. Москвич достал нож и попытался доказать серьезность своих слов.

Женщина испугалась и убежала из квартиры, а мужчина последовал за ней. Увидев происходящее, соседи вызвали бригаду скорой помощи.

Врачи обнаружили у отчаянного романтика порез полового органа у основания и повезли его в медучреждение, чтобы наложить швы. Сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.

Ранее мы писали, что 43-летний житель Амурской области сжег тело новорожденного ребенка в банной печи. Его супруга скончалась сразу после родов, а сам младенец появился на свет мертвым.