В Амурской области 43-летний мужчина сжег тело новорожденного в банной печи

В Амурской области отец четырех детей сжег тело новорожденного сына в банной печи. Он лично принимал роды у жены, но та скончалась, а младенец появился на свет мертвым.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое 4 сентября. Женщина, не состоявшая на учете по беременности, рожала дома, а после всего потеряла сознание и умерла. Ее тело 43-летний супруг завернул в одеяло, погрузил в машину и привез в морг.

Мужчина, увидев, что ребенок не подает признаков жизни, кремировал его в печи и сжег тело дотла, рассказал источник. Начата проверка.

Известно, что в семье воспитывались четверо детей. В школе о них отзываются положительно.

Ранее сообщалось, что полуторамесячный ребенок скончался на Кубани, отравившись парами ядов от таблеток против грызунов. Их по всему дому разложил отец, намереваясь избавиться от мышей.