На пляже в Севастополе утонул семилетний мальчик

На пляже «Омега» в Севастополе погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Трагический случай произошел днем 18 июля. Местная жительница пришла на пляж вместе со своими четырьмя детьми. Семья купалась в море, как вдруг один ребенок ушел под воду.

Спасатели сразу вытащили мальчика, вызвали врачей и оказали ему первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики в течение получаса проводили реанимационные процедуры, но им так и не удалось спасти ребенка.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств трагедии.

«Будет дана оценка действиям матери по присмотру и надзору за несовершеннолетними, а также оперативным службам в части своевременного оказания помощи ребенку», - говорится в сообщении СК.

Ранее мы писали, что жительница Омска задержала мужчину, который показал гениталии ее 12-летней дочери.