Во Франции обнаружен выпотрошенный труп мужчины, сложенный в форме креста. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных и судебных органах.

Как пишет издание, ужасную находку сделал прохожий в понедельник, 04 августа, около 7 утра по местному времени. Мужчина обнаружил обезображенное тело на территории спортивной площадки в Пон-де-Мец, что на севере страны. Убитому, по предварительным данным, 32 года.

«Труп был найден в позиции, напоминающей крест», – рассказал газете источник.

На трупе были зафиксированы многочисленные ножевые ранения в области шеи и спины. Кроме того, судя по травмам, тело было вскрыто. Место, где нашли неизвестного считается спокойным и тихим, недалеко расположены теннисный корт и река. Жилых зданий поблизости нет.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Португалии студент принес в больницу Лиссабона завернутую в фольгу голову иностранца. 29-летний молодой человек задержан служителями правопорядка. На допросе он признал свою вину.