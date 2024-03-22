Внутри по-прежнему могут находиться люди: у здания Крокус Сити Холла начала рушиться кровля

Вооруженные люди совершили нападение на концертный зал Крокус Сити Холл в столице РФ. Они устроили стрельбу, а после в здании начался сильный пожар. Огонь, по словам очевидцев, постепенно уничтожает кровлю, передает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Пожар продолжает бушевать на территории концертного зала. Огонь распространяется по кровле здания и ведет к ее обрушению. При этом внутри по-прежнему могут находиться люди.

Неизвестные ворвались в Крокус Сити Холл и начали расстреливать людей перед концертом группы «Пикник». На мероприятии должно было присутствовать много зрителей, так как музыканты объявили в соцсетях об аншлаге.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле могли пострадать десятки человек. Точная цифра пока не приводится. Также в СМИ есть информация как минимум о 10 погибших.