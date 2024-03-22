Мужчина открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник» в Крокус Сити Холле

В подмосковном Крокус Сити Холле произошла стрельба перед концертом группы «Пикник». По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автомата.

Telegram-канал Baza сообщил о большом количестве раненых. Источник пишет как минимум о 35 пострадавших и 12 убитых. Официальной информации на этот счет нет.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что услышали стрельбу, когда сидели в бельетаже. Сначала люди легли на пол, а потом увидели, что все идут вверх.

«Со всех сторон стреляли, просто со всех», - делились очевидцы.

Baza пишет, что после случившегося над зданием Crocus City Hall виднелись клубы черного дыма.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев рассказал, что охрана не проверяла сумки, а металлодетекторы оказались отключены.

Ранее сообщалось, что в Люберцах таксист открыл стрельбу из автомата. Пострадали пять человек.