Мужчина открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник» в Крокус Сити Холле
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В подмосковном Крокус Сити Холле произошла стрельба перед концертом группы «Пикник». По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автомата.
Telegram-канал Baza сообщил о большом количестве раненых. Источник пишет как минимум о 35 пострадавших и 12 убитых. Официальной информации на этот счет нет.
Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что услышали стрельбу, когда сидели в бельетаже. Сначала люди легли на пол, а потом увидели, что все идут вверх.
«Со всех сторон стреляли, просто со всех», - делились очевидцы.
Baza пишет, что после случившегося над зданием Crocus City Hall виднелись клубы черного дыма.
Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев рассказал, что охрана не проверяла сумки, а металлодетекторы оказались отключены.
Ранее сообщалось, что в Люберцах таксист открыл стрельбу из автомата. Пострадали пять человек.