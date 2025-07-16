Внутри находилось несколько десятков пациентов: мужчина попытался сжечь больницу

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Находки, который планировал сжечь местную больницу и находящихся там людей. По счастливому стечению обстоятельств, трагедию удалось предотвратить, передает Telegram-канал Baza.

По информации СМИ, 35-летний россиянин предпринял попытку поджечь больницу в ночь на 16 июля. Он вылил на крыльцо горючую жидкость, которая впоследствии воспламенилась, и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники больницы своевременно отреагировали на угрозу пожара и быстро ликвидировали возгорание своими силами. Вскоре на место прибыли стражи порядка и пожарные. Туда же вернулся поджигатель. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы мужчины.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирской области пытался заживо сжечь пенсионерку и ее внучку. Между мужчиной и пожилой женщиной произошел конфликт.