Облил бензином: пьяный мужчина пытался сжечь пенсионерку и ее пятилетнюю внучку

Пенсионерка и ее пятилетняя внучка едва не погибли при пожаре в Новосибирской области, который устроил пьяный мужчина. Злоумышленник хотел заживо сжечь пожилую женщину и ребенка.

Информация о происшествии появилась в Telegram-канале СУ СК по Новосибирской области. В публикации говорится, что 29-летний житель города Купино пришел в дом к 65-летней сибирячке, после чего между ними вспыхнул конфликт. Через некоторое время пьяный гость облил бензином пенсионерку и ее малолетнюю внучку и поджег.

По счастливому стечению обстоятельств, бабушке и девочке удалось избежать гибели; они выбрались из горящего дома. Мужчина, покушавшийся на убийство, впоследствии был задержан. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области мужчина повздорил с матерью и поджег ее. Пострадавшая женщина попала в больницу.