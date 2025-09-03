Уроженца Омска убили на фестивале Burning Man в Неваде

Российского художника убили на фестивале Burning Man в США. Жертвой стал уроженец Омска Вадим Круглов, несколько лет назад переехавший в другую страну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло на знаменитом фестивале в пустыне Блэк-Рок (Невада). Круглов приехал туда, чтобы показать свою инсталляцию. Он благополучно пережил песчаную бурю, обрушившуюся на мероприятие, однако после нее пропал без вести. Друзья и родственники организовали его поиски, разместив в соцсетях фотографии и призывы о помощи.

Тело мужчины было обнаружено полицией в луже крови. Личность погибшего была подтверждена — это был Вадим Круглов. По словам шерифа, расследование осложняется тем, что на время фестиваля территория превращается в огромный город, а записи с камер наблюдения отсутствуют. Несмотря на это, основная версия следствия — убийство.

В настоящее время близкие погибшего собирают средства на транспортировку его тела на родину.

Ранее мы писали о том, что суд вынес приговор россиянину, убившему сына из-за игры в «Танки».