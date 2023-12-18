Внук известного спортсмена изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге

Внук советского чемпиона по легкой атлетике Лазаря Народицкого подозревается в надругательстве над 14-летней девочкой из Санкт-Петербурга. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, преступление произошло в июле 2023 года. Молодой человек накачал школьницу 2009 года рождения неизвестным веществом психотропного действия, после чего изнасиловал. В настоящий момент злоумышленника разыскивают сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что внук Лазаря Народицкого может находиться на территории Израиля.

Лазарь Народицкий - советский легкоатлет, чемпион СССР, двукратный победитель Мемориала братьев Знаменских. Вдобавок он принимал участие в Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Спортсмен умер в 2000 году в Петербурге, он был похоронен на Стрельнинском кладбище.

Ранее мы писали, что В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве первоклассницы. Примечательно, что преступление было совершено в 1999 году.