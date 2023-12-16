Изнасиловал и задушил первоклассницу: мужчину задержали за преступление 24-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в совершении преступления 24-летней давности. По версии следствия, мужчина изнасиловал и убил первоклассницу, передает 78.ru.

Преступление, совершенное в 1999 году, было раскрыто спустя 24 года. Подозреваемым в убийстве и изнасиловании школьницы оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором. В беседе с правоохранителями петербуржец признал вину, а после рассказал о случившемся на месте. Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей.

По данным следствия, в апреле 1999 года житель Северной столицы проник в квартиру на Придорожной аллее, где изнасиловал и задушил восьмилетнюю девочку. После этого он похитил игровую приставку и скрылся. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, но найти преступника по горячим следам не удалось.

Ранее один из самых известных убийц Ореховской группировки вышел на свободу. Мужчина просидел в колонии 24 года.