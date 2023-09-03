Внук избил родную бабушку до смерти в ее квартире

26-летний местный житель Липецка обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью его бабушки, что в результате привело к смерти пострадавшей.

Мужчина проживал с бабушкой в квартире на улице Кривенкова. Он несколько дней издевался над женщиной, нанося ей телесные повреждения. Внук знал, что 66-летняя жительница Липецка находилась в тяжелом состоянии, но не предпринял никаких мер по оказанию помощи.

По информации регионального Следственного комитета, обвиняемый обнаружил потерпевшую без признаков жизни и вызвал бригаду скорой помощи, которые подтвердили ее смерть. Женщина скончалась от полученных травм.

Отмечается, что сначала мужчина признал свою вину, но затем предъявил версию о своей непричастности, в надежде избежать наказания. Однако подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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