Незнакомцы с топором ворвались в квартиру и обокрали испуганную женщину

Четверо вооруженных топором бандитов угрожали расправой и ограбили жительницу Санкт-Петербурга в ее доме.

Как пишет РЕН ТВ, пострадавшая обратилась в полицию 2 сентября. Она рассказала, что в один вечер в ее квартиру, которую она арендует в Петербурге, явились четверо незнакомцев. Под угрозой ножа, топора и перцового баллончика они похитили два мобильных телефона и ювелирные изделия у женщины.

Кроме того, преступники забрали 12 800 рублей и заставили женщину сообщить пароль от приложения Сбербанка, с помощью которого они перевели еще 11 000 рублей на неизвестные счета.

Бандиты не остановились на этом. Они оставили записку с номерами телефонов и требованием перевести на них еще 100 000 рублей. После этого злоумышленники скрылись.

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