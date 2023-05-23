В Ростовской области мужчина приревновал жену к коллеге и забил его палкой до смерти

В Ростовской области осудили 42-летнего мужчину, жестоко расправившегося с соперником за сердце жены. Россиянин настолько сильно приревновал избранницу, что не смог совладать с гневом, за что теперь проведет в тюрьме восемь лет. Об этом сообщает издание kp.ru.

Источник СМИ рассказал, что преступление было совершено в Азовском районе, куда супруги приехали ради заработка. Они устроились к местному фермеру и там познакомились с еще одним работником. Чтобы сблизиться, пара решила провести вечер в компании нового коллеги и пригласила его на ужин.

Во время приема пищи все трое выпивали, даже не подозревая, что их встреча закончится трагедией. Из-за большого количества алкоголя в крови, приезжему стало казаться, что новый знакомый как-то слишком много внимания уделяет его жене. Он заметил явный флирт с его стороны и сильно от этого разозлился.

В порыве гнева, нетрезвый россиянин схватил палку и стал наносить ею удары по предполагаемому сопернику. Всего он запахнулся на него 10 раз. Травмы оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший скончался на месте.

Нападавшего задержали сразу же на месте преступления. Работники, услышавшие крики, вызвали полицию, и сотрудники поместили мужчину под стражу. В итоге на него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Амурской области двое мужчин решили вернуть долг у приятеля при помощи пыток, но перестарались и убили его. Сознаваться в преступлении они не пожелали, поэтому закопали труп на участке и установили сверху бетонные плиты, намереваясь построить там баню.