Внучке и племяннице предъявлены обвинения: вросшая в матрас бабушка скончалась после спасения

Американские правоохранители расследуют смерть пожилой женщины, которая вросла в матрас. Обвинения в ее гибели предъявлены внучке и племяннице, передает британское издание Daily Mirror.

Пенсионерку спасли врачи. Они вырезали женщину из матраса, кишащего клопами и тараканами. Однако после того, как американку доставили в больницу, она скончалась от сепсиса и гнойных воспалений.

Дочери, внучке и племяннице 79-летней американки были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Кроме того, их обвинили в халатности по отношению к пожилому человеку и мошенничестве. Они получали денежные средства за якобы уход за женщиной.

Ранее американка Элизабет Френсис не дожила несколько месяцев до своего 116-летия. Она была старейшей женщиной в мире.