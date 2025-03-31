Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова расплакалась во время суда

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, которую подозревают в его убийстве, расплакалась в зале суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Также, по данным канала, женщина просила выпустить ее из СИЗО и перевести под домашний арест. Она утверждает, что страдает от проблем с сердцем. Кроме того, у нее есть ребенок.

Следствие настаивало на продлении ареста Бельской до 2 июня. Это ходатайство было удовлетворено судом.

Ранее мы писали о том, что Бельская, которая долгое время молчала и не отвечала на расспросы правоохранителей, могла пойти на досудебное соглашение.