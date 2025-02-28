«Две трети от основного срока»: внучка экс-мэра Самары могла пойти на досудебное соглашение

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова после длительного молчания призналась в жестоком убийстве деда и бабушки. Криминалист Михаил Игнатов объяснил сайту «Страсти», что Екатерина Бельская дала признательные показания не из-за раскаяния, а с целью смягчить наказание.

«Наконец-то она сделала правильный выбор, потому что смыла не было дальше отпираться. Слишком много было косвенных доказательств против нее. Непризнание вины отягчает наказание – она прекрасно это понимает. Она решила дать показания, чтобы иметь потом на суде смягчающие обстоятельства», - пояснил Михаил Игнатов.

Он также добавил, что чистосердечное признание, наличие малолетнего ребенка, а также то, что Бельская пошла на сотрудничество со следствием и сдала подельника, значительно сократит ей срок.

«Она может пойти на досудебное соглашение, и там вообще тогда не будет никаких разбирательств судебных. Она признает вину и тут же ей объявят приговор, но это будет примерно две трети от основного срока. Максимальный срок по ее статье – это 20 лет лишения свободы», - сказал криминалист.

При этом Михаил Игнатов выразил уверенность, что внучка Тархова не раскаялась в убийстве.

«Пойти на убийство ближайших родственников, которым она была обязана всем – это верх цинизма и говорит о том, что человек лишен полностью чувства сострадания, жалости, семейности», - заключил эксперт.

Напомним, Виктор Тархов, в 2006—2010 годах возглавлявший Самару, и его жена бесследно пропали в январе 2025 года. Позже по подозрению в убийстве была задержана их внучка Екатерина Бельская. Следствие предполагало, что тела пенсионеров были вывезены на мусорный полигон, однако поиски не дали никаких результатов.

Ранее сообщалось, что внучка экс-мэра Самары призналась в убийстве Виктора Тархова и его жены и назвала мотив - корысть. Обвиняемая рассказала, что хотела завладеть имуществом родственников. Она отравила бабушку и деда, а затем заморозила тела при помощи азота, после чего вместе с подельником расчленила трупы и раскидала останки по мусорным контейнерам в Самаре.