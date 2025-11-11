Внучка Тархова 10 дней травила бабушку с дедушкой и наблюдала, как они умирают

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская около 10 дней травила бабушку с дедушкой, подсыпая в еду неизвестные вещества. Им становилось хуже, а девушка все это время наблюдала, как родственники мучаются и умирают.

Подробности сообщает RT со ссылкой на источник.

Выяснилось, что Тархов ежемесячно давал Екатерине 200 тыс. рублей, но ей было мало. Родственница приходила в квартиру к бабушке с дедушкой и скандалила. У Тархова на тот момент и так были проблемы со здоровьем – он страдал из-за последствий коронавируса.

В декабре 2024 года она стала ежедневно навещать родственников. Каждый раз девушка подсыпала что-то в еду – это продолжалось больше недели.

«Когда Виктор с женой умерли, внучка расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры. Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки... но обнаружили небольшие частички в квартире», - рассказал источник.

Друг Тархова Александр Кузнецов вспомнил, как экс-мэр жаловался на Екатерину летом 2024 года, хотя не любил говорить о проблемах. Тархов заявлял, что внучка не окончила институт и не хочет работать, но требует денег.

Ранее Бельская заявляла, что подсыпала яд родственникам, но действовала не одна. Криминалист Михаил Игнатов в комментарии сайту «Страсти» отмечал, что ей есть основания поверить.