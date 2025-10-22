«Я с первого дня говорил, и это подтвердилось»: криминалист прокомментировал слова Бельской об убийстве Тархова

«Можно ей в каких-то моментах поверить, что на самом деле все обстояло именно так и яд принесли сообщники. Я с первого дня говорил, что были сообщники, которые ею руководили. И это подтвердилось.

Сообщники подсказали, как подсыпать, в каких пределах, кому и куда. Что она и сделала. Потом она впустила подельника, который спрятался. Ей есть основания поверить. Но потом все туманно, в частности, что в вино что-то подмешали, что было изнасилование. Потом они цинично избавлялись от трупов, растворили, хорошо вымыли полы, расчленили и вынесли останки тел. Здесь подтверждается прямой умысел в совершении преступления, она своего добилась», - сообщил криминалист.