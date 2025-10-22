«Я с первого дня говорил, и это подтвердилось»: криминалист прокомментировал слова Бельской об убийстве Тархова
© Freepik
Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с сайтом «Страсти» прокомментировал слова внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской. Девушка рассказала, что действовала не одна и подсыпала яд родственникам, а потом избавилась от тел вместе со своим сообщником Дмитрием Метревели. Также обвиняемая рассказала, что действиями руководила его тетя. Игнатов назвал версию произошедшего, озвученную Бельской, правдоподобной.
«Можно ей в каких-то моментах поверить, что на самом деле все обстояло именно так и яд принесли сообщники. Я с первого дня говорил, что были сообщники, которые ею руководили. И это подтвердилось.
Сообщники подсказали, как подсыпать, в каких пределах, кому и куда. Что она и сделала. Потом она впустила подельника, который спрятался. Ей есть основания поверить. Но потом все туманно, в частности, что в вино что-то подмешали, что было изнасилование. Потом они цинично избавлялись от трупов, растворили, хорошо вымыли полы, расчленили и вынесли останки тел. Здесь подтверждается прямой умысел в совершении преступления, она своего добилась», - сообщил криминалист.
Игнатов обратил внимание на то, что Бельская не раскаивается в преступлении. Он уверен: суд не смягчит наказание после ее откровений. Криминалист отметил, что открытым остается вопрос, кто был организатором преступления.
«Не знаю, кого она хочет разжалобить, но снисхождения не получит и не заслуживает. Она - убийца в составе организованной группы, другой вопрос - кто организатор. Бельская говорит, что организатор - тетя. Но тети, возможно, никогда в квартире не было, и она никогда не видела убитых, а только слышала об их существовании. Но все претворили в жизнь она и подельник Дмитрий Метревели.
Мое мнение, что жалости она не вызывает. Раскаяния у нее нет. Она пытается смягчить участь, не более того. По ее рассказу я не увидел оснований для переквалификации статьи», - сказал Игнатов.