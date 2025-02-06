Внучка хотела 145 млн рублей: подробности дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Внучка экс-мэра Самары убила дедушку с бабушкой из-за 145 млн рублей. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, она планировала продать недвижимость Виктора Тархова.

По данным источника, мужчина владел особняками в Подмосковье, квартирами бизнес-класса и машинами. У него было два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья. Первый дом недавно пытались продать за 27,3 млн рублей, но потом объявление с сайта было снято. Есть версия, что продать дом хотела внучка.

Также у бывшего мэра была квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс», ее стоимость оценивается в 25,6 млн рублей. Он приобрел недвижимость в 2013 году. Кроме того, мужчина был совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7%.

Отмечается, что внучка успела продать машину деда примерно за 2,5 млн рублей.

Источник сообщает, что Екатерина употребляла запрещенные вещества, чем вызывала беспокойство родных. Мать девушки в 2020 году пыталась признать ее ограниченно дееспособной через суд.

Ранее мы писали о том, что бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой.