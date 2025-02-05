В убийстве подозревают внучку: бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу обнаружили мертвыми. Обстоятельства убийства выясняет полиция. Подозреваемый в совершении преступления задержан, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробности расправы пока не раскрываются. После обнаружения трупов Тархова и его жены стражи порядка задержали подозреваемую в убийстве. Ей оказалась внучка пары. Мотивы девушки устанавливаются.

Тарханов занимал пост городского главы с 2006 по 2010 год. До этого он был депутатом Самарской Губернской Думы по Чапаевскому избирательному округу. Также Виктор Александрович баллотировался на должность губернатора Самарской области в 2002 году.

Ранее в Республике Марий Эл нашли убитой 29-летнюю девушку и ее двоих малолетних детей. На их телах зафиксировали ножевые ранения.