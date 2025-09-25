Внучка и кошка умерли после того, как съели бабушкин торт

Внучка и кошка скончались от отравления после употребления в пищу домашнего торта, который приготовила бабушка. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на местные источники.

Все произошло в Бразилии, когда две внучки гостили у своей бабушки Изабел Кардозо де Андраде во время летних каникул. Женщина приготовила для детей торт.

Согласно отчетам, после того как младшая девочка съела свой кусок, ей стало плохо. Ее старшая сестра, которая съела меньше, почувствовала недомогание, но выжила. У обеих детей начались симптомы острого отравления – тошнота и сильные боли в животе.

Младшую внучку в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, смерть наступила от сердечно-легочной недостаточности сразу после прибытия в больницу.

Позже выяснилось, что от торта пострадало и домашнее животное. Кошка, которая также попробовала десерт, скончалась.

По факту произошедшего была начата проверка. Бабушка девочек была задержана правоохранительными органами. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали наличие в торте и в организме погибшего ребенка высокотоксичного вещества. Этот химикат широко используется в пестицидах и агрохимикатах.

Специалисты поясняют, что при попадании в организм человека он поражает центральную нервную систему. Симптомами отравления являются мышечная слабость, судороги, затрудненное дыхание и спазмы, что может привести к тяжелому повреждению нервной системы и летальному исходу.

Заключение ветеринарной экспертизы подтвердило, что питомец скончался от печеночной недостаточности, что также указывает на острое отравление.

