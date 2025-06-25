Незнакомец отравил 15-летнего школьника печеньем на остановке в Сургуте

В Ханты-Мансийском АО неизвестный мужчина дал восьмикласснику на остановке отравленное печенье. 15-летний мальчик попал в больницу после того, как съел сладость.

Как сообщил источник РЕН ТВ, незнакомец угостил парня печеньем у остановки «Музыкальный колледж» в Сургуте. Спустя 20 минут подростку стало плохо.

Лежащего на лавочке парня в 200 метрах от остановки обнаружили вечером прохожие. У него кружилась голова, и была невнятная речь.

На участке между остановкой и лавкой не было камер видеонаблюдения. Сейчас пострадавший находится в реанимации с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества». Полиция устанавливает личность преступника.

До этого в Перми пять школьниц отравились популярным среди молодежи увлажнителем для лица. У пострадавших девочек диагностировали отравление аэрозолем средней тяжести.