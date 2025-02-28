Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве и назвала причину расправы

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова призналась в убийстве деда и бабушки. Женщина дала признательные показания и назвала мотив - корысть. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Следственными органами СК России по Самарской области в рамках расследования уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), от фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления», – говорится в сообщении.

Обвиняемая рассказала, что поводом для преступления стала корысть. В ходе допроса она заявила, что хотела завладеть имуществом родственников. Она отравила их, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Женщине назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

Стало известно о соучастнике преступления, который на данный момент объявлен в розыск.

Ранее мы писали о том, что покупатели новорожденного мальчика в Подмосковье недавно похоронили родного сына.