Покупатели новорожденного мальчика в Подмосковье недавно похоронили родного сына

Решившая купить младенца в Щелкове семейная пара незадолго до этого похоронила сына. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, пара живет в Зеленограде и хотела приобрести младенца. Отцу 45 лет.

«Его 39-летняя жена родила ребенка, который вскоре умер. Супруги решились на усыновление», — говорится в сообщении.

Потерявшая сына пара узнала через знакомых, что их землячка беременна, но не хочет растить сына. Она проживает в Москве.

«Они договорились, что купят новорожденного за 300 тысяч рублей. Посредником в сделке стала гинеколог. Сейчас следствие проверяет, не участвовала ли врач в других подобных эпизодах, не исключено, что она и раньше имела отношение к продаже детей», — добавил источник.

Отмечается, что матери 30 лет. Она не замужем, и у нее нет работы, но зато есть еще двое детей. Ребенка она пыталась продать в Щелкове.

Ранее мы писали о том, что женщина готова была продать сына за 10 тысяч рублей и сапоги.