Внезапно взорвалась: россиянин сломал обе руки, пока накачивал автомобильную шину

Экстренная помощь потребовалась жителю Тюменской области, который пострадал во время накачки автомобильной шины. У пострадавшего зафиксировали переломы рук, передает ГБУЗ «Областная больница №4» города Ишима.

Инцидент, едва не закончившийся трагично, произошел в Абатском районе. 45-летний мужчина накачивал автомобильную шину, как внезапно раздался взрыв. От напора разорвало резиновый обруч. Житель области в результате случившегося получил множественные травмы.

В больнице у пострадавшего диагностировали переломы обеих верхних конечностей. Ему сделали четыре операции. В ходе оказания помощи врачам удалось сохранить пациенту руки. Его жизни ничего не угрожает.

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