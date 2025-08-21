Внезапно потерял сознание: самолет с мертвым пассажиром приземлился в Минеральных Водах

Трагичный инцидент произошел на борту самолета, который совершал рейс Москва — Сочи. Один из пассажиров воздушного судна неожиданно скончался, передает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Ural Airlines.

Рейс на юг России совершал борт авиакомпании Уральские авиалинии. Как рассказали ее представители, сегодня на маршруте Москва — Сочи 56-летний пассажир самолета внезапно потерял сознание.

Экипаж лайнера начал оказывать помощь упавшему в обморок мужчине, а командир судна запросил экстренную посадку в Минеральных Водах. На взлетно-посадочную полосу прибыли медики, чтобы тут же принять россиянина в свои руки.

Однако, несмотря на приложенные старания, пассажир скончался еще до того, как самолет совершил посадку. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Ранее сообщалось о гибели ребенка на борту самолета. У беременной пассажирки произошли преждевременные роды.