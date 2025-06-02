Опубликовано 02 июня 2025, 17:321 мин.
Перелеты на таком сроке считаются безопасными: ребенок умер в самолете из-за преждевременных родов
Беременная пассажирка рейса Филиппины — Инчхон потеряла ребенка на борту самолета.
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Недоношенный младенец скончался на борту самолета, который летел из Филиппин в Инчхон, передает Inquirer.net. Женщина, потерявшая ребенка, находилась на 23-25 неделе беременности.
Согласно общепринятым правилам, перелеты на таком сроке считаются безопасными и разрешены. Тем не менее у беременной пассажирки внезапно начались роды во время полета.
У женщина на свет появился недоношенный ребенок. Он не подавал признаков жизни. По прибытии в аэропорт врачи констатировали смерть младенца. Так как малыш умер на борту корейского самолета, то расследованием его гибели займутся корейские правоохранители.
Ранее сообщалось о смерти женщины, которая летела на самолете в Сочи. У пассажирки остались трое детей. Многодетная мать летела на отдых.