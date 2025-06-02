Перелеты на таком сроке считаются безопасными: ребенок умер в самолете из-за преждевременных родов

Недоношенный младенец скончался на борту самолета, который летел из Филиппин в Инчхон, передает Inquirer.net. Женщина, потерявшая ребенка, находилась на 23-25 неделе беременности.

Согласно общепринятым правилам, перелеты на таком сроке считаются безопасными и разрешены. Тем не менее у беременной пассажирки внезапно начались роды во время полета.

У женщина на свет появился недоношенный ребенок. Он не подавал признаков жизни. По прибытии в аэропорт врачи констатировали смерть младенца. Так как малыш умер на борту корейского самолета, то расследованием его гибели займутся корейские правоохранители.

Ранее сообщалось о смерти женщины, которая летела на самолете в Сочи. У пассажирки остались трое детей. Многодетная мать летела на отдых.