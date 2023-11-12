Внезапно потерял сознание и рухнул на лед: хоккеист умер во время матча

Жизнь 61-летнего хоккеиста «Арматы» Михаил Янчишин внезапно оборвалась во время матча в Москве. Мужчина потерял сознание на льду, упал и через некоторое время скончался. Из-за чего это произошло, пока неизвестно, пишет Life.ru.

Янчишин ушел из жизни накануне, 11 октября, вечером. Он принимал участие в матче между хоккейными командами любительской лиги SHL «Армата» и «Фаворит». В какой-то момент встречи пожилой спортсмен потерял сознание и рухнул на лед. По словам очевидцев, никто из медиков тогда не поспешил на помощь Михаилу, так как на арене не было специалистов. А врачи, которые прибыли уже через некоторое время, не смогли спасти хоккеиста.

Что стало причиной смерти Янчишина, пока не сообщается. По предварительным данным, у мужчины возникли проблемы с сердцем. Точные обстоятельства случившегося будут известны только после проведения медицинской экспертизы.

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