Молодой хоккеист умер после того, как ему коньком рассекли шею

Игрок хоккейной команды «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет. Молодой спортсмен умер от серьезной травмы, которую получил во время игры — ему коньком перерезали шею, пишет РИА Новости.

Трагичный случай произошел в минувшую субботу, 28 октября. Джонсон упал после столкновения с игроком другой команды. После того как молодой спортсмен поднялся на ноги, у него текла кровь из шеи. Сначала было принято решение на время приостановить встречу, однако из-за серьезности травмы у Адама ее вовсе решили не доигрывать.

Молодого хоккеиста привезли в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациента. Однако спустя некоторое время госпитализированный спортсмен скончался. По словам одноклубников Адама, он был выдающимся игроком, у которого впереди была блистательная карьера.

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