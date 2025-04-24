Внезапно перестала дышать: школьница за несколько дней «сгорела» от сильного гриппа

В Петербурге скончалась 10-летняя школьница, у которой, предварительно, был грипп А в гипертоксической форме. Девочка «сгорела» буквально за несколько дней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, 21 апреля несовершеннолетняя почувствовала недомогание. У нее появился насморк, затем поднялась температура выше 39 градусов, у девочки началась лихорадка. Состояние школьницы не улучшалось, а 23 апреля она внезапно перестала дышать.

Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Пока врачи ехали, мать с отцом делали сердечно-легочную реанимацию. Около 21 часа юную пациентку доставили в больницу в критическом состоянии. Спасти ребенка не удалось.

Предположительно, у девочки был грипп А, который отличается сильным токсическим воздействием на организм. Отмечается, что у школьницы могло не выдержать сердце.

Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

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