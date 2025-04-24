На отдыхе в Таиланде умерла 33-летняя фотограф и дочь шансонье Андрея Толстухина

Во время отпуска с подругами в Таиланде умерла фотограф из Екатеринбурга, дочь шансонье Андрея Толстухина Дарья. Девушка попала в больницу, пережила две остановки сердца и впала в кому.

О смерти сообщает E1.ru.

23 апреля Дарью отключили от ИВЛ. Вскоре сердце 33-летней девушки остановилось. Отец находится в провинции Чонбури и занимается оформлением документов для доставки тела дочери в Россию. О дате прощания и захоронения пока не говорят – сначала нужно привезти Дарью на родину.

Известно, что при госпитализации туристки страховка не покрывала лечение в клинике. Подруги объявляли о сборе средств. Причина резкого ухудшения состояния не уточняется.

Отцу умершей неизвестно, что вызвало ухудшение здоровья. Серьезных проблем у девушки не было, рассказал изданию Андрей Толстухин.

Ранее сообщалось о смерти в Таиланде бывшего заместителя начальника тюменского УБОП Григория Шарова. Сообщалось, что ему стало плохо в первый день отдыха.