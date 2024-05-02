В Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей на празднике

В Киргизии мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей во время массового мероприятия в Сузакском районе. Несколько несовершеннолетних находятся в реанимации. Об этом сообщает агентство «Кабар».

По данным источника, транспортное средство выехало на площадку, на которой были собраны школьники на празднике. Предварительно, как стало известно Telegram-каналу «Sputnik Кыргызстан», наезд был неумышленный. Вероятно, фургон был припаркован на подъеме и оставлен без присмотра.

После случившегося в больницу были доставлены семь пострадавших в возрасте от 9 до 16 лет. Все они находятся в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии. Также есть информация о еще троих в Сузакской районной больнице и восьми в других учреждениях.

Кроме того, медицинская помощь была оказана детям и на месте происшествия. 11 подростков получили незначительные травмы и были отправлены на амбулаторное лечение.

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