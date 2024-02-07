Помощница воспитателя избила ребенка-инвалида в детсаду и поплатилась

В Москве возбудили уголовное дело против 63-летней помощницы воспитателя дошкольной группы гимназии, которая избила 5-летнего ребенка-инвалида. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло в одном из детских садов на юге города. Женщина во время обеда нанесла удар 5-летней воспитаннице по губам. Известно, что девочка является инвалидом, страдающей ДЦП и психическим расстройством. Произошедшее зафиксировала на камеру смартфона родительница, которая находилась за дверью прихожей в коридоре. Свидетельница инцидента отправила ролик матери пострадавшей. Та обратилась к директору образовательного учреждения и показала видеозапись с изобличающем контентом. Ударившая ребенка помощница воспитателя была уволена.

Позднее мать пострадавшей также написала заявление в полицию, после чего в отношении нянечки было возбуждено уголовное дело по статье УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости от виновного». Вдобавок ей грозит статься «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Помощница воспитателя свою вину признала. В настоящий момент она ожидает решения суда по мере пресечения.

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