Внезапно начался приступ: именитый трубач упал со ступенек в центре Москвы и разбил голову

Солист Большого театра Евгений Гурьев упал в центре Москвы и разбил голову. Очевидцы рассказали, что все произошло во время внезапного приступа.

Инцидент случился 4 июля около 17:00 на улице Поварская. 39-летний трубач упал со ступенек на асфальт. Его госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

Подробности привел сайт mk.ru.

Напомним, Гурьеву 39 лет. Он является доцентом кафедры медных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных, солистом оркестра и руководителем «Брасс-квинтета» в Большом театре. Гурьев – победитель международных музыкальных конкурсов.

Ранее мы писали, как 46-летний актер Александр Олешко получил растяжение связок на Арбате. Знаменитость направлялся в театр имени Вахтангова на работу, но оступился и почувствовал боль. В театр вызвали врачей. В день ЧП Олешко должен был играть в премьерном спектакле. Он отказался от поездки в трамвпункт – врачи сделали укол и перебинтовали ногу. Вечером актер сыграл премьеру, несмотря на растяжение связок.