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20:47, 30 марта 2023
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Перебинтовали ногу и сделали укол: Александр Олешко получил травму на Арбате по пути в театр

46-летний актер Александр Олешко получил растяжение связок на Арбате.

Перебинтовали ногу и сделали укол: Александр Олешко получил травму на Арбате по пути в театр

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Актер Александр Олешко получил травму на Арбате по пути на работу. Как выяснилось позже, у артиста растяжение связок.

Инцидент произошел 29 марта днем, когда актер шел в театр имени Вахтангова. Олешко оступился и почувствовал боль в ноге.

Он с трудом добрался до театра – там ему вызвали врачей. Медики предлагали проехать в травмпункт, но Олешко отказался. Ему сделали укол и перебинтовали ногу.

В итоге Олешко сыграл в премьерном спектакле, несмотря на растяжение связок.

О происшествии сообщил сайт mk.ru.

Ранее 46-летний Олешко признался, что давно женат на некой женщине. Ее имя актер не раскрывает. Он только признался, что приготовлением пищи занимается супруга.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Теги:
Александр Олешко
травма
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