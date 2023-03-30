Перебинтовали ногу и сделали укол: Александр Олешко получил травму на Арбате по пути в театр
46-летний актер Александр Олешко получил растяжение связок на Арбате.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Актер Александр Олешко получил травму на Арбате по пути на работу. Как выяснилось позже, у артиста растяжение связок.
Инцидент произошел 29 марта днем, когда актер шел в театр имени Вахтангова. Олешко оступился и почувствовал боль в ноге.
Он с трудом добрался до театра – там ему вызвали врачей. Медики предлагали проехать в травмпункт, но Олешко отказался. Ему сделали укол и перебинтовали ногу.
В итоге Олешко сыграл в премьерном спектакле, несмотря на растяжение связок.
О происшествии сообщил сайт mk.ru.
Ранее 46-летний Олешко признался, что давно женат на некой женщине. Ее имя актер не раскрывает. Он только признался, что приготовлением пищи занимается супруга.