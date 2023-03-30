Перебинтовали ногу и сделали укол: Александр Олешко получил травму на Арбате по пути в театр

Актер Александр Олешко получил травму на Арбате по пути на работу. Как выяснилось позже, у артиста растяжение связок.

Инцидент произошел 29 марта днем, когда актер шел в театр имени Вахтангова. Олешко оступился и почувствовал боль в ноге.

Он с трудом добрался до театра – там ему вызвали врачей. Медики предлагали проехать в травмпункт, но Олешко отказался. Ему сделали укол и перебинтовали ногу.

В итоге Олешко сыграл в премьерном спектакле, несмотря на растяжение связок.

О происшествии сообщил сайт mk.ru.

Ранее 46-летний Олешко признался, что давно женат на некой женщине. Ее имя актер не раскрывает. Он только признался, что приготовлением пищи занимается супруга.