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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 апреля 2024, 13:51
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Вместо зажигалки воспользовался пламенем Вечного огня: начинающий актер стал фигурантом уголовного дела

В Ленобласти начинающему актеру грозит наказание за прикуривание от Вечного огня.
Вместо зажигалки воспользовался пламенем Вечного огня: начинающий актер стал фигурантом уголовного дела

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения в Ленинградской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний местный житель, который прикурил сигарету от Вечного огня, передает Пятый канал со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Кириши. Находясь в сквере Победы, молодой человек, использовал вместо зажигалки Вечный огонь. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

Через некоторое время стражи порядка задержали нарушителя. Им оказался местный житель, который в данный момент не работает, а пробует себя в актерском мастерстве. Молодой человек уже привлекался судом к ответственности, однако по какой именно статье — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске малолетний хулиган держит в страхе целый класс. Мальчик врывается в туалеты к девочкам и избивает их.

Источник фото:Freepik
Источник:Пятый канал
Автор:Артем Хохлов
Теги:
хулиганство
актер